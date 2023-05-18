Луганск, 19 мая, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Украинские миномётчики постоянно ведут беспокоящий огонь с временных позиций на купянском направлении. Об этом 19 мая сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press ВСУ

«В районе населённого пункта Стельмаховка противник на регулярной основе проводит выдвижение на временные огневые позиции миномётных взводов», — написал Марочко в Telegram-канале.

Он пояснил, что украинские военные делают это с целью выявить огневые точки Вооружённых сил РФ. Эксперт добавил, что миномётные взводы работают в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями Украины.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 18 мая, российские военные в зоне специальной военной операции уничтожили на купянском направлении миномётный расчёт Вооружённых сил Украины. Также здесь были ликвидированы три украинских дрона «Фурия» и склад с боеприпасами.

Авиация ВС России нанесла удары по сосредоточению личного состава и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районах Синьковки, Кисловки и Берестового Харьковской области.

Кроме того, российские военные поразили подразделения противника в районах Новомлынска и Котляровки Харьковской области. Общие потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.