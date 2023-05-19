Якутск, 19 мая, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Няня была приговорена Якутским городским судом к трём годам лишения свободы за истязание двоих детей трёх и пяти лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

Elheraldo.co Насилие над детьми

Женщина 34 лет была осуждена по статье об истязании несовершеннолетних. В суде было установлено, что подсудимая в январе текущего года, работая в качестве няни и присматривая за двумя мальчиками 2018 и 2020 годов рождения, систематически наносила им побои и совершала другие насильственные действия. Как пояснила подсудимая, противоправные действия она совершала из личной неприязни к детям.

Мать детей, увидев изменения в их поведении, изолировала пострадавших сыновей, а действия няни придала широкой огласке. Детям была оказана психологическая помощь. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск матери пострадавших в сумме 500 тысяч рублей.

Ранее ИА Регнум сообщало о задержании в Екатеринбурге мужчины, подозреваемого в том, что он задушил свою двухлетнюю падчерицу из-за плача.