Политик из Тайваня предупредил о немыслимой цене за помощь со стороны США
Тайваньский экс-министр обороны Фэн: Тайвань заплатит немыслимую цену за помощь со стороны США
Тайбэй, 19 мая, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Тайвань заплатит «немыслимую» цену, если примет от США бесплатную военную помощь, заявил бывший тайваньский министр обороны Фэн Шикуань, сообщает газета South China Morning Post.
При этом экс-чиновник отказался пояснить, что он имеет в виду. Его спросили, не намекает ли он на участие острова в войне. В ответ Фэн Шикуань выразил надежду, что власти Тайваня «не будут настолько глупы» и что «будет какой-то выбор».
Как сообщало ИА Регнум, 7 мая издание Global Times представило мнение экспертов, которые считают, что решение США передать Тайваню в ускоренном режиме вооружение на $500 млн превращает остров в «пороховую бочку». Один из опрошенных специалистов, телекомментатор Сун Чжунпин предположил, что американские власти понимают, что у них заканчиваются эффективные способы по сдерживанию Китая, а также по созданию конфликтов через использование Индо-Тихоокеанской стратегии.
Эксперт отметил, что это обстоятельство подталкивает США организовать войну между КНР и Тайванем. 16 мая глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что США собираются в ближайшее время оказать Тайваню значительную военную помощь.