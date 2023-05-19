Тайбэй, 19 мая, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Тайвань заплатит «немыслимую» цену, если примет от США бесплатную военную помощь, заявил бывший тайваньский министр обороны Фэн Шикуань, сообщает газета South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

При этом экс-чиновник отказался пояснить, что он имеет в виду. Его спросили, не намекает ли он на участие острова в войне. В ответ Фэн Шикуань выразил надежду, что власти Тайваня «не будут настолько глупы» и что «будет какой-то выбор».

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая издание Global Times представило мнение экспертов, которые считают, что решение США передать Тайваню в ускоренном режиме вооружение на $500 млн превращает остров в «пороховую бочку». Один из опрошенных специалистов, телекомментатор Сун Чжунпин предположил, что американские власти понимают, что у них заканчиваются эффективные способы по сдерживанию Китая, а также по созданию конфликтов через использование Индо-Тихоокеанской стратегии.

Эксперт отметил, что это обстоятельство подталкивает США организовать войну между КНР и Тайванем. 16 мая глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что США собираются в ближайшее время оказать Тайваню значительную военную помощь.