Мелитополь, 19 мая, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили ночью на запорожском направлении в районе населённого пункта Степногорска ракету, запущенную ВСУ из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Видеозапись с кадрами уничтожения снаряда показало РИА Новости. Съемка велась с тепловизионного прицела.

Кадры прокомментировал командир группы «Ёжики» из состава батальона «Эспаньола» с позывным Гума.

«Наблюдали на запорожском направлении в районе Степногорска, как работал HIMARS — выпустил ракету, которую наша ПВО с большой точностью сбила», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая украинский обозреватель Максим Скрипченко написал для портала 19Fortyfive о том, что Россия нанесла мощный удар по ВСУ, взломав системы HIMARS на Украине с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что это оказало глубокое влияние на боевой потенциал киевской армии.

Кроме того, Скрипченко отметил, что одновременно с этим российские командные центры переместились в зону, до которой не достигают удары американских реактивных систем.