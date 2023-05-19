Мелитополь, 19 мая, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили ночью на запорожском направлении в районе населённого пункта Степногорска ракету, запущенную ВСУ из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Российские военные засняли на видео уничтожение ракеты HIMARS, которую сбили средства ПВО
Иван Шилов ИА REGNUM
Система залпового огня HIMARS

Видеозапись с кадрами уничтожения снаряда показало РИА Новости. Съемка велась с тепловизионного прицела.

Кадры прокомментировал командир группы «Ёжики» из состава батальона «Эспаньола» с позывным Гума.

«Наблюдали на запорожском направлении в районе Степногорска, как работал HIMARS — выпустил ракету, которую наша ПВО с большой точностью сбила», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая украинский обозреватель Максим Скрипченко написал для портала 19Fortyfive о том, что Россия нанесла мощный удар по ВСУ, взломав системы HIMARS на Украине с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что это оказало глубокое влияние на боевой потенциал киевской армии.

Кроме того, Скрипченко отметил, что одновременно с этим российские командные центры переместились в зону, до которой не достигают удары американских реактивных систем.