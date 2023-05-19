Пекин, 19 мая, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе саммита призвал страны Центральной Азии противостоять внешним попыткам спровоцировать «цветные революции».

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Центральной Азии противостоять «цветным революциям»
Иван Шилов ИА REGNUM
Си Цзиньпин

«Шесть стран должны решительно противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела стран региона, а также попыткам спровоцировать «цветные революции», — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что необходимо придерживаться нулевой терпимости по отношению к терроризму, экстремизму и сепаратизму, в также последовательно реализовывать инициативу глобальной безопасности.

Саммит Китай — Центральная Азия проходит в китайском городе Сиане 18–19 мая. В переговорах на высшем уровне также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не намерен идти по пути модернизации, предлагаемой западными странами.