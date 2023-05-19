Пекин, 19 мая, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе саммита призвал страны Центральной Азии противостоять внешним попыткам спровоцировать «цветные революции».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Шесть стран должны решительно противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела стран региона, а также попыткам спровоцировать «цветные революции», — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что необходимо придерживаться нулевой терпимости по отношению к терроризму, экстремизму и сепаратизму, в также последовательно реализовывать инициативу глобальной безопасности.

Саммит Китай — Центральная Азия проходит в китайском городе Сиане 18–19 мая. В переговорах на высшем уровне также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не намерен идти по пути модернизации, предлагаемой западными странами.