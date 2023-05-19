Вашингтон, 19 мая, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Украина не смогла улучшить свою систему противовоздушной обороны (ПВО), и ВСУ остаются легкой мишенью для российских войск, написал журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics.

Иван Шилов ИА REGNUM ПВО Skynex

Он напомнил о недавнем поражении в Киеве зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые были переданы Украине американской стороной. Политолог также привел мнения ряда западных военных экспертов, которые считают, что украинская система ПВО находится в критическом состоянии.

По их утверждениям, недостаток боеприпасов и квалифицированных кадров в сфере противовоздушной обороны мешает защитить стратегические объекты на Украине. Лейрос также привел прогноз, согласно которому способность украинских систем ПВО защищать свои войска будет «полностью ослаблена» к 23 мая.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны России распространило информацию о том, что 16 мая российские военные уничтожили с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» пять пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, а также радиолокационную станцию. 18 мая автор портала The Drive Тайлер Роговей написал о том, что комплексы ЗРК Patriot имеют несовершенства и из-за этого они обречены на атаки ракет Вооружённых сил РФ.