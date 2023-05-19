Москва, 19 мая, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Боевая работа российских реактивных систем залпового огня РСЗО «Торнадо-С» оказывает существенную поддержку пехотным подразделениям на передовой в зоне специальной военной операции, заявил начальник расчета реактивной установки Евгений. Об этом сообщает Минобороны России, разместившее 19 мая в своем Telegram-канале соответствующий видеоролик.

Дарья Антонова ИА REGNUM РСЗО «Торнадо-С»

«Когда мы выезжаем на задание, первое, что у нас в головах, что мы помогаем там своим в первую очередь. От наших пусков зависит жизнь пехоты, тех парней, которые находятся ближе к линии соприкосновения», — сказал военнослужащий.

Евгений подчеркнул, что его подразделение стремится оперативно выполнять боевые задачи, чтобы максимально помочь другим российским бойцам. Начальник расчёта также сообщил, что на «Торнадо-С» устанавливаются автоматизированные системы, позволяющие ускорить и увеличить точность стрельбы из них.

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Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года бывший вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 мм стали оснащаться высокоточными снарядами с самонаведением. Эти реактивные системы создавались для замены прежних РСЗО «Смерч». Кроме того, «Торнадо-С» должны заменить системы «Град» и «Ураган».

31 января лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области РСЗО «Торнадо-С» стали противовесом американским реактивным комплексам HIMARS. Он пояснил, что у указанных российских РСЗО метровая точность, позволяющая поражать цели со стопроцентной вероятностью.