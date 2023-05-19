Канберра, 19 мая, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Австралийский врач Кеннет Эллиотт, похищенный семь лет назад исламистскими боевиками в Буркина-Фасо, освобожден из плена. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба МИД Австралии.

Clker-Free-Vector-Images Похищение

Глава австралийского внешнеполитического ведомства Пенни Вонг уточнила, что доктор Кеннет Эллиот освобождён из плена через семь лет после его похищения в Западной Африке. По словам главы МИД Австралии, освобождённый врач здоров, находится в безопасности и наконец воссоединился со своей супругой и детьми.

Эллиота и его супругу похитили в середине января 2016 года недалеко от границы Буркина-Фасо с Мали в районе Барабуле. Ответственность за похищение взяла на себя террористическая группировка «Аль-Каида»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Супругу медика удалось освободить через месяц после похищения.

Отмечается, что на момент освобождения из плена Эллиотту исполнилось 88 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Нигерии при тесном взаимодействии с Госдепартаментом США начали розыск людей, похищенных при атаке на автоколонну с гуманитарным грузом. Пропавшими без вести числятся как минимум шесть человек.