Вашингтон, 19 мая, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Представитель администрации Соединённых Штатов Америки накануне саммита лидеров «Большой семёрки» в Хиросиме рассказал о содержании нового пакета санкций, направленных против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, санкции будут объявлены в отношении 300 лиц, предприятий, судов и самолётов, также будут введены экспортные ограничения против около 70 предприятий.

«Мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы им было ещё труднее поддерживать свою военную машину», — добавил представитель администрации.

Саммит G7 в этом году пройдёт в японском городе Хиросиме в период с 19 по 21 мая. Ранее сообщалось, что одной из ключевых тем обсуждений станет украинский кризис.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции в Хиросиме заявил о планах Европейского союза ограничить торговлю алмазами из России. Он также отметил, что на саммите «Большой семёрки» обсудят и другие экспортные ограничения.