Мариуполь, ДНР, 19 мая, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что решение о постройке технопарка на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой Народной Республики является окончательным.

Правительство России Марат Хуснуллин

«Мы считает, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на «Азовстали» только металла сотни тысяч тонн… Поэтому там пока идея делать технопарк», — рассказал Хуснуллин РИА Новости 19 мая.

Вице-премьер также добавил, что на данный момент на территории «Азовстали» проводится плановое разминирование, после чего начнётся разработка плана развития металлургического комбината.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что по Крымскому мосту пока не намерены запускать движение грузового автотранспорта в целях безопасности. По его словам, украинская сторона конфликта регулярно предпринимает попытки провокаций и различного воздействия на Крымский мост.