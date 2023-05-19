Харьков, Украина, 19 мая, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Волонтер из Японии Фуминори Цучико, переехавший в Харьков, возмутился кражами вещей из посылок на украинской почте. Об этом японец сообщил 18 мая на своей странице в социальной сети.

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Волонтёр рассказал, что, получив посылку из Берлина, он обнаружил исчезновение большей части её содержимого. По словам Цучико, подобное происходит лично с ним уже в третий раз. На местной почте в Харькове дважды были украдены вещи из его посылок, пришедших из Японии.

«Сегодня это жалкая, неописуемая реальность Украины», — прокомментировал произошедшее японец.

Как уточнил японский волонтёр, были похищены лампочки, фонарики и детская одежда. При этом в почтовом отделении на жалобу Цучико ответили, что у посылок нет трекера для отслеживания, поэтому узнать, где произошла кража, нет никакой возможности.

Больше всего японца возмутило, что работники почты даже не сделали попытки извиниться за произошедшее.

«Таковы реалии Украины», — добавил Цучико.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-советник министерства энергетики США по вопросам ядерных отходов Сэм Бринтон был арестован в Вашингтоне по обвинению в кражах багажа в аэропортах Миннеаполиса и Лас-Вегаса.