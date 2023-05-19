Нью-Йорк, США, 19 мая, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Запад через поставки оружия Украине продвигает не «высшие гуманистические ценности», а пытается победить Россию и нанести ей стратегическое поражение, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Это далеко не моральные принципы и не высшие гуманистические ценности — используя Украину как полигон, затягивать конфликт «до последнего украинца» в стремлении нанести России «стратегическое поражение», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что за политикой Запада скрывается «очевидное стремление продолжать диктовать всем свою волю и свои правила». Небензя отметил, что для передачи вооружений Украине используются «миллиарды долларов из карманов налогоплательщиков», которые направляются в западный военно-промышленный комплекс.

Постпред указал на то, что номенклатура поставок последовательно расширяется и уже вышла далеко за рамки оборонительных вооружений. Дипломат напомнил, что Запад уже отправил на Украину 600 танков, а также обсуждаются поставки истребителей и бомбардировщиков.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты рассчитывают на стратегическое поражение России в рамках боевых действий с Украиной. 18 мая постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер призвал западных союзников Киева не дать РФ одержать победу в украинском конфликте.

Он утверждает, что Россия якобы рассчитывает на прекращение Западом поставок оружия на Украину.