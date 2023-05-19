Москва, 19 мая, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Движение грузового автотранспорта, в том числе без грузов, по Крымскому мосту пока запускать не планируется в целях безопасности. Об этом рассказал 19 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с РИА Новости.

ИА REGNUM По Крымскому мосту

Как пояснил Хуснуллин, вопрос о запуске грузового транспорта по Крымскому мосту рассматривался. В итоге было решено в целях безопасности пока не запускать грузовой автотранспорт по мосту, так как постоянно есть попытки провокаций и различного воздействия на Крымский мост.

«Пока есть эти попытки, и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту», — пояснил Хуснуллин.

Решение касается и пустых грузовиков, которые, по словам Хуснуллина, на сегодняшний день небезопасно запускать по Крымскому мосту. По мнению вице-премьера, нет смысла создавать ненужные риски.

8 октября 2022 года террористы взорвали грузовик на автомобильной части Крымского моста, в результате чего два пролёта частично обрушились, повреждения получила железнодорожная часть. В марте были завершены работы по восстановлению автомобильной части моста.

Ранее ИА Регнум сообщало о возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту после временной приостановки по техническим причинам.

Движение по второму железнодорожному пути было открыто 5 мая с некоторым опережением графика.