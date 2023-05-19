ДНР, 19 мая, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции предотвратили попытку Вооружённых сил Украины атаковать на соледаро-артёмовском направлении. Об этом в пятницу, 19 мая, заявил начальник пресс центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На соледаро-артёмовском направлении была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы. Противник понёс потери в живой силе и бронетехнике», — рассказал РИА Новости начальник пресс-центра.

Астафьев также добавил, что за прошедшие сутки расчёту ЗРК «Бук-М3» удалось перехватить две ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Также ВСУ потеряли один беспилотный летательный аппарат типа «Фурия».

Как сообщало ИА Регнум, ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об «исчерпывающих мерах», которые принимаются для предотвращения попыток ВСУ прорвать фланги в Артёмовске. Он также отметил улучшение ситуации в зоне боевых действий.