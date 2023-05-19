Нью-Йорк, США, 19 мая, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Признание в многолетнем применении британской армией бронебойных снарядов с обеднённым ураном сделала 18 мая в Совбезе ООН постпред Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд в ходе заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

«Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — указала Вудворт.

Таким образом британский дипломат прокомментировала заявление постпреда России при ООН Василия Небензи. Российский представитель отметил, что Лондон не волнует судьба украинцев. Небензя подчеркнул, что власти Великобритании отлично осведомлены о том, какими страшными последствиями для экологии и населения Украины может обернуться применение снарядов с обеднённым ураном.

При этом Небензя уточнил, что в качестве подстраховки замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сделал заявление о том, что в обязанности Лондона не входит отслеживание применения боеприпасов с обеднённым ураном. Также Хиппи уточнил, что Британия «не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта».

Ранее ИА Регнум сообщало о напряжённой ситуации в украинском городе Хмельницком после масштабного взрыва склада с боеприпасами, где хранились в том числе снаряды с обеднённым ураном.

Склад боеприпасов ВСУ в окрестностях города Хмельницкого ВС России поразили 13 мая. Вероятно, на нём находились снаряды с обеднённым ураном, которые в марте Киеву пообещал поставить Лондон.