ДНР, 19 мая, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины предприняли очередную попытку прорвать фланги в Артёмовске, чтобы осложнить и препятствовать продвижению российских бойцов в самом городе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артёмовска, для ребят, которые находятся в самом городе. Поэтому, конечно, предпринимаются исчерпывающие меры», — рассказал Пушилин РИА Новости 19 мая.

Врио главы ДНР также отметил, что в целом ситуация на флангах в Артёмовске в последнее время улучшилось, а усиление российских позиций уже дало результат.

Ранее заместитель главы министерства обороны Украины Анна Маляр заявил, что в Артёмовске значительно увеличилась численность бойцов Вооружённых сил России. По её словам, ВСУ продолжают держать под контролем западную часть города.