Москва, 19 мая, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Страны-партнеры по эксплуатации Международной космической станции (МКС) пока не принимали официального решения по сведению этого объекта с орбиты, сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

«Что касается завершения эксплуатации станции, то к настоящему времени не существует какого-либо официального (формального) решения партнеров по программе МКС о сведении станции с орбиты в 2030–2031 годах», — говорится в сообщении, которое приводится ТАСС.

В госкорпорации напомнили, что ранее глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон объявил о планах создать к 2030–2031 годам технические средствы, которые бы позволили выполнить такую операцию.

Одновременно с этим международные партнеры РФ по МКС продлили эксплуатацию станции до 2030 года. В Роскосмосе также указали на то, что объект с начала работы показал свою надежность и безопасность.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года Роскосмос объявил, что собирается представить предложения по срокам завершения сотрудничества с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии в рамках МКС. 12 апреля 2023 года правительство России продлило работу российского сегмента станции до 2028 года.

Кроме того, в День космонавтики президент РФ Владимир Путин одобрил предложение создать Российскую орбитальную станцию. Одна из ее целей будет состоять в том, чтобы готовить к реализации планы России по полётам на Луну.