Киев, 19 мая, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание «военного кабинета» страны и обсудил с представителями этого органа ситуацию в зоне боевых действий. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он утверждает, что «бригады обороны» выполнили главные стратегические задачи. При этом глава государства не стал раскрывать деталей, отметив, что «сейчас не время».

Президент добавил, что приоритетными направлениями работы на ближайшее время для Киева являются получение от стран Запада дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО), а также ракет, самолётов и дальнобойного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая украинский лидер заявил, что у киевской армии не хватает сил и оружия для совершения атаки на территорию России в рамках планируемого контрнаступления. 18 мая администрация США подтвердила, что президент Украины «в той или иной форме» примет участие в предстоящем саммите «Большой семёрки» (G7).

Встреча пройдет в японском городе Хиросиме с 19 по 21 мая.