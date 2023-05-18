Вашингтон, 19 мая, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Данные о катастрофических последствиях возможного дефолта для финансовой системы страны представила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с главами десятков американских банков. Об этом сказано в заявлении, распространенном 18 мая финансовым ведомством США.

US Department of the Treasury Министр финансов США Джанет Йеллен

Глава минфина США встретилась с более чем 20 гендиректорами и руководителями американских банков. Целью встречи было обсуждение текущей экономической ситуации и инициатив президента США Джозефа Байдена в этой сфере.

«Министр Йеллен также обсудила срочную необходимость решения Конгрессом вопроса о потолке госдолга и заострила внимание на тяжелых последствиях дефолта для банковской системы, для национальной и мировой экономики», — указано в заявлении.

Йеллен пояснила, что неспособность повысить потолок госдолга или приостановить его действие «приведет к катастрофическим последствиям для финансовой системы» и бизнеса в США. Глава американского минфина уточнила, что банковская система США стабильна и устойчива и обладает достаточным капиталом и ликвидностью. Йеллен заверила, что финансовое ведомство продолжает внимательно отслеживать ситуацию в банковском секторе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр финансов США Йеллен подтвердила, что дефолт Соединённых Штатов, скорее всего, произойдет к началу следующего месяца, а потенциально уже 1 июня, поскольку минфин к этому времени потеряет возможность отвечать по правительственным обязательствам.