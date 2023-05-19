Гавана, 19 мая, 2023, 03:15 — ИА Регнум. По итогам межправительственной комиссии Российская Федерация и Республика Куба подписали ряд соглашений, направленный на укрепление и углубление сотрудничества двух государства. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

«По итогам межправкомиссии Россия и Куба подписали ряд соглашений, реализация которых позволит укрепить всестороннее взаимодействие двух стран», — сообщило агентство.

Отмечается, что в Гаване состоялось 20-е заседание межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничества. На мероприятии присутствовали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисас.

Как передавало ИА Регнум, Дмитрий Чернышенко прибыл в Кубу с рабочим визитом в четверг, 18 мая. В аэропорту Хосе Марти зампредседателя правительства встретил чрезвычайный и полномочный посол РБ в Республике Куба Виктор Коронелли.