Вашингтон, 19 мая, 2023, 02:46 — ИА Регнум. На главу Министерства энергетики Соединённых Штатов Америки Дженнифер Грэнхольм совершили попытку нападения во время её выступления на конференции в Вашингтоне. Об этом в четверг, 18 мая, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Несколько протестующих стали пробиваться к сцене. Один мужчина сумел добраться до сцены и бросился на Грэнхольм, но был остановлен в двух метрах от министра», — сообщило агентство.

Отмечается, что инцидент произошёл во время выступления главы Министерства энергетики на энергетическом саммите Politico.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший советник Министерства энергетики Соединённых Штатов Америки по вопросам ядерных отходов Сэм Бринтон был задержан по обвинению в кражах багажа в аэропортах Миннеаполиса и Лас-Вегаса. По данным Fox News, Бринтона арестовали 17 мая в штате Мэриленд.