Москва, 19 мая, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 203 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба WADA.

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Уточняется, что дела 182 атлетов находятся на рассмотрении, а ещё 73 спортсменам предъявлены обвинения.

Директор отдела разведки и расследований WADA Гюнтер Юнгер назвал важным преодоление «рубежа в 200 санкционированных дел». При этом Юнгер отметил, что успех «Операции LIMS» в значительной степени обуславливался инвестициями, вложенными WADA и антидопинговым сообществом в исследования и разведку. По словам Юнгера, операция наглядно продемонстрировала эффективность оперативного сотрудничества заинтересованных сторон.

В базе LIMS — Laboratory Information Management System, фиксировались действия, связанные с результатами антидопинговой проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации сделали вывод что с ними проводились манипуляции ради сокрытия допинговых нарушений.

Российская сторона заявила о своей непричастности к этому, в итоге ситуация привела к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, но только частично одобрил санкции, наложенные WADA на российских спортсменов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что девять российских борцов были дисквалифицированы на два года за употребление запрещённых веществ на основании базы данных, полученных из московской лаборатории (LIMS).