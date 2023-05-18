Лондон, 19 мая, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Британия вместе со своими союзниками по Группе семи (G7) изучают соответствие их национальным законодательствам возможной передаче Украине российских замороженных активов, заявил заместитель британского министра иностранных дел Лео Докерти.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Об этом сообщает ТАСС. Замглавы МИД уточнил, что конфискованные у России средства могут быть переданы Киеву в качестве финансовой помощи для восстановления украинской инфраструктуры.

Докерти отметил, что в настоящее время ведется обмен оценками и опытом в отношении планов направить Украине указанные активы «законным путем». Замминистра утверждает, что Россия не получит доступа к этим средствам до тех пор, пока в её составе находятся воссоединившиеся с РФ регионы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля агентство Bloomberg распространило информацию о том, что местонахождение 86% замороженных активов Центробанка (ЦБ) России никому не известно, в связи с чем ЕС не может передать их Украине. При этом общий размер арестованных активов оценивается в $258 млрд.

13 апреля газета Die Welt написала о том, что Еврокомиссия пришла к выводу о том, что замороженные Евросоюзом российские активы необходимо будет вернуть России после окончания конфликта на территории Украины. В Брюсселе также предложили инвестировать замороженные активы ЦБ РФ в европейские государственные облигации, а проценты от вкладов направлять Украине.