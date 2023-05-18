Лондон, 19 мая, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Британия вместе со своими союзниками по Группе семи (G7) изучают соответствие их национальным законодательствам возможной передаче Украине российских замороженных активов, заявил заместитель британского министра иностранных дел Лео Докерти.

МИД Британии: Лондон изучит законность передачи Украине российских замороженных активов
Иван Шилов, ИА REGNUM
Санкции

Об этом сообщает ТАСС. Замглавы МИД уточнил, что конфискованные у России средства могут быть переданы Киеву в качестве финансовой помощи для восстановления украинской инфраструктуры.

Докерти отметил, что в настоящее время ведется обмен оценками и опытом в отношении планов направить Украине указанные активы «законным путем». Замминистра утверждает, что Россия не получит доступа к этим средствам до тех пор, пока в её составе находятся воссоединившиеся с РФ регионы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля агентство Bloomberg распространило информацию о том, что местонахождение 86% замороженных активов Центробанка (ЦБ) России никому не известно, в связи с чем ЕС не может передать их Украине. При этом общий размер арестованных активов оценивается в $258 млрд.

13 апреля газета Die Welt написала о том, что Еврокомиссия пришла к выводу о том, что замороженные Евросоюзом российские активы необходимо будет вернуть России после окончания конфликта на территории Украины. В Брюсселе также предложили инвестировать замороженные активы ЦБ РФ в европейские государственные облигации, а проценты от вкладов направлять Украине.