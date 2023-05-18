Киев, 19 мая, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot потерял все 32 ракеты, выпущенные в попытках сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом в четверг, 18 мая, сообщило издание Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Как отмечает источник, ни одна из выпущенных ракет так и не достигла цели, а стоимость запуска обошлась украинской стороне в 96 миллионов долларов.

Вооружённые силы Украины получили в своё распоряжение два зенитных ракетных комплекса Patriot в середине апреля, причём первая поставка случилась менее чем за месяц до недавнего удара по расположению ЗРК в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 мая носитель российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К из воздушной засады уничтожил ЗРК Patriot, расположенный в Киеве. Позднее в Министерстве обороны Российской Федерации добавили, что ВС России с помощью ракеты «Кинжал» уничтожили пять пусковых установок американского комплекса.