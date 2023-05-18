Киев, 19 мая, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Высший антикоррупционный суд Украины выбрал меру пресечения для бывшего главы Верховного суда страны Всеволода Князева в виде ареста на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен ($2,9 млн), сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

При этом прокуратура требовала залог в размере 150 млн гривен (более $4 млн). Арест обвиняемого продлится до 14 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало Всеволода Князева. Пленум Верховного суда страны досрочно прекратил его полномочия через вотум недоверия.

16 мая НАБУ предъявило обвинения бывшему председателю Верховного суда Украины Всеволоду Князеву и адвокату в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Речь шла о сумме в $2,7 млн. Против обвиняемых завели уголовное дело по статье «получение неправомерной выгоды», предусматривающей лишение свободы до 12 лет.