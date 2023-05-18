Нижний Новгород, 19 мая, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов выявили в Нижегородской области подпольную мастерскую, в которой из охолощенных, сигнальных и травматических аналогов изготавливалось боевое оружие, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пистолет

Нелегальным производством занимался полицейский.

«18 мая 2023 года сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области совместно с ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Нижегородской области была пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции. По адресу проживания он организовал мастерскую по переделке боевого оружия из охолощенных, сигнальных и травматических аналогов», — говорится в сообщении, которое цитируется ТАСС.

По информации ведомства, преступник приобретал все необходимые комплектующие для изготовления в интернете. У него изъяли пистолеты системы ПМ (пистолет Макарова), Ярыгина, ТТ, револьвер, а также самодельные боеприпасы различного калибра.

Полицейский имел разрешение на хранение оружия конкретного калибра, под который производил переделку, чтобы избегать подозрений.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ объявил о том, что с ноября по декабрь 2022 года в России пресекли деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Сотрудники службы проводили операции совместно с МВД и Росгвардией.

Они изъяли из незаконного оборота 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В марте ФСБ сообщила о выявлении в 34 регионах РФ 23 подпольных мастерских по изготовлению оружия. Сотрудникам службы удалось изъять 118 единиц огнестрельного оружия.