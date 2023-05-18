Вашингтон, 19 мая, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Экс-советник министерства энергетики США по вопросам ядерных отходов Сэм Бринтон арестован в Вашингтоне по обвинению в кражах багажа в аэропортах Миннеаполиса и Лас-Вегаса. Об этом 18 мая сообщает телеканал Fox News.

Чемоданы

Бринтон, который считает себя небинарной персоной и не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу, был обвинен в краже чужого багажа в 2022 году. История получила широкую огласку, и из-за возникшего скандала Бринтон вынужден был оставить свой пост в минэнерго США.

Экс-советника минэнерго арестовали 17 мая в штате Мэриленд. При задержании была привлечена полиция, отвечающая за безопасность в аэропортах округа Колумбия. Бринтон находится в тюрьме округа Монтгомери до тех пор, пока не будет принято решение о его экстрадиции. Он обвиняется в краже чемодана в аэропорту города Миннеаполиса в штате Миннесота, стоимость чемодана составила несколько тысяч долларов. В случае, если суд вынесет обвинительный приговор, Бринтону грозит до пяти лет тюрьмы.

При этом Бринтон уже обвинялся в краже багажа в штате Невада, но он смог урегулировать ситуацию путём компенсации владельцу украденного чемодана.

Ранее ИА Регнум сообщало о назначении ЛГБТ-активиста и небинарной персоны Сэма Бринтона на должность заместителя помощника секретаря по утилизации отходов в управлении ядерной энергии в министерстве энергетики США.