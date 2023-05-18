Одесса, Украина, 19 мая, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Подпольная организация «Армия спасения Украины» осуществила взлом некоторых сайтов украинских властей и опубликовала информацию об «атаках на Банковую», где находится офис президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Армия спасения Украины» ответственно заявляет, что атаки на Банковую — это только демонстрация наших целей и возможностей к сопротивлению. Мы — это украинский народ, мы решаем, когда и где вершить правосудие над Зеленским, его кликой и олигархами, грабящими нашу страну», — говорится в публикации, которая появилась на интернет-странице администрации Одесской области. Об этом пишет РИА Новости.

Представители организации также взломали сайты Измаильского районного совета Одесской области и департамента гражданской обороны областной администрации. Авторы обращения указывают на критическую ситуацию на Украине и риск полной гибели страны.

В «Армии спасения Украины» также назвали причиной всех бед украинского народа действующего главу государства Владимира Зеленского. Члены организации обвинили президента в том, что он «спровоцировал крупнейший со времен Второй мировой войны конфликт в Европе».

Как сообщало ИА Регнум, в середине января неизвестные лица взломали сайт министерства образования и науки Украины, разместив на ресурсе угрозу жителям страны на польском, украинском и русском языках. Они составили сообщение на чёрном фоне. В нем содержались изображения с перечёркнутыми профилем свиньи, гербом, флагом и карту Украины.