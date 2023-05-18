Вашингтон, 18 мая, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии в Сенате США внесли на рассмотрение в Конгресс законопроект о выходе Соединённых Штатов из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также об укреплении ядерных сил государства, говорится в заявлении, опубликованном 18 мая на сайте сенатского комитета по международным отношениям.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Среди авторов инициативы числятся Джим Риш, Том Коттон, Марко Рубио, Кевин Креймер и ряд других американских сенаторов. Законопроект получил название «Нет новому договору об СНВ».

Риш отметил, что продление этого соглашения с Россией сковало действия США и никак не усилило безопасность Вашингтона, а также его союзников. Кроме того, сенатор считает, что дальнейшее участие Соединённых Штатов в ДСНВ якобы «предоставило Китаю свободу наращивать системы стратегического ядерного оружия с захватывающей дух скоростью».

Парламентарий также выразил мнение, что новый закон «исправит указанные недочёты» путём включения в новые соглашения требований по всем разновидности ядерного оружия и распространит действие обязательств на Китай. Риш подчеркнул, что США должны подготовиться к ситуации, в которой столкнутся с Китаем и Россией, являющимися ядерными противниками американской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ. В начале марта российский посол в Лондоне Андрей Келин допустил возвращение Москвы в рамки этого соглашения.

Он отметил, что это станет возможно, когда США откажутся от своих намерений одержать стратегическую победу над Россией.