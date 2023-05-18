Лимасол, Кипр, 18 мая, 2023, 23:55 — ИА Регнум. 32-летний российский нападающий Александр Кокорин, выступающий за «Арис» и Лимасола на правах аренды, признан лучшим игроком чемпионата Кипра. Футболист получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

В сезоне 2022/23 чемпионата Кипр российский форвард принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами. После 34 сыгранных туров команда Кокорина, набрав 71 очко, занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее Александр Кокорин выступал за московские «Динамо» и «Спартак», «Анжи», санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи», а зимой 2021 года перешел в итальянскую «Фиорентину». «Фиалки» заплатили за трансфер россиянина 4,5 миллиона евро.

Напомним, 1 мая футбольный клуб «Арис» одержал победу над «Пафосом» в матче 32-го тура чемпионата Кипра со счетом 2:1. Команда смогла набрать три очка благодаря голу Кокорина на 85-й минуте матча, а эта победа позволила «Арису» закрепиться в качестве лидера чемпионата.