Белгород, 18 мая, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Мужчина, пострадавший при обстреле украинскими войсками села Нижнее Берёзово, получил ожоги 80% тела. Об этом 18 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Возвращаюсь из Нижнего Березово, где погибли люди — женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам. Еще один пострадавший, супруг погибшей женщины, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, у мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения», — написал глава региона и отметил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медпомощь.

Гладков указал, что в селе Нижнее Берёзово продолжаются следственные мероприятия. Губернатор уточнил, что в селе никаких повреждений нет, снаряды РСЗО «Град» попали только на участок, где находился огород погибших мирных жителей.

Кроме того, Гладков сообщил, что за час до обстрела села Нижнее Берёзово украинские войска обстреляли село Маломихайловка. Пострадавших в результате обстрела нет. Были повреждены фасады и крыши у двух частных домов. Часть снарядов упала в лесополосу и там выявлены очаги возгорания. МЧС занимается ликвидацией последствий обстрела.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших людей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ГУ МЧС Белгородской области предупредило, что сообщения, рассылаемые в личной переписке о прорыве диверсионной группы ВСУ на территорию региона, являются ложными.