Ереван, 18 мая, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Ереванский коньячный завод, которым владеет французская компания Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян на заседании комиссии армянского парламента по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что такое решение повлияет на закупки винограда у фермеров. Ереванский коньячный завод направлял в Россию более 80% своей экспортной продукции.

Предприятием владеет французский концерн Pernod Ricard. 12 мая компания объявила о том, что уже с конца апреля не поставляет спиртные напитки в Россию. Подразделения Pernod Ricard занимаются выпуском алкогольной продукции под марками Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Absolut, Olmeca, Havana Club, Mumm, Perrier Jouet и Ararat.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля появилась информация, что на российский рынок выйдет индийский производитель алкоголя Allied Blenders & Distillers (ABD).