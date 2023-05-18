Калининград, 18 мая, 2023, 23:20 — ИА Регнум. В Калининграде и нескольких десятках пригородных посёлках ввели карантин по птичьему гриппу, который будет действовать вплоть до 1 августа этого года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Птичий грипп

«Ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц устанавливаются на срок до 1 августа 2023 года», — говорится в постановлении.

Согласно постановлению, карантин ввели в административном центре Калининградской области и ещё 20 близлежащих населённых пунктах после обнаружения эпизоотического очага около озера Пеньковое.

Отмечается, что в карантинных зонах запрещено лечение больных птиц, а также посещение эпизоотического очага посторонними лицами, не имеющими соответствующего разрешения.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Роскомнадзоре заявили об отсутствии в Москве рисков из-за птичьего гриппа, а также опровергли слухи о случаях инфицирования людей в столице. При этом мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении карантина в нескольких районах.