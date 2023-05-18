Лиссабон, 18 мая, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Страны — члены Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсу, который состоится в июле, обсудят деятельность Российской Федерации и Китайской Народной Республики в странах африканского континента. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы также должны бороться с сохраняющейся угрозой терроризма и нестабильности на Юге. Мы видим дестабилизирующие действия России в Африке, и то, как Россия и Китай проникают в этот регион», — сказал Столтенберг на совместной с премьер-министром Португалии Антониу Коштой пресс-конференции 18 мая.

Саммит НАТО в Вильнюсе (Литва) запланирован на 11–12 июля 2023 года. Саммит был официально предложен во время Мадридского саммита 2022 года.

В ходе пресс-конференции в Лиссабоне Йенс Столтенберг также анонсировал принятие многолетней программы военной помощи Украине, направленной на обеспечение и модернизацию ВСУ. По его словам, лидеры стран — членов НАТО примут программу в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.