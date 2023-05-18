Рим, 18 мая, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Италия до конца 2023 года направит 3,4 тысячи своих военнослужащих на усиление восточного фланга НАТО, заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто, сообщает газета Corriere della Sera.

Минобороны Италии: Рим направит 3,4 тысячи военных на усиление восточного фланга НАТО
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия НАТО

Об этом глава ведомства рассказал на совместном заседании комиссий по обороне и международным делам обеих палат парламента страны. Кроме того, по его словам, Италия задействует для осуществления этой миссии 600 боевых средств, пять морских и около 30 воздушных единиц.

Крозетто уточнил, что министерство планирует разместить в Балтийском море корабль, обладающий «возможностями противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО)». Чиновник добавил, что задействование такого судна позволит «укрепить защиту воздушного пространства Польши и евроатлантического региона».

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая глава военного комитета НАТО адмирал Вооружённых сил Нидерландов Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса должны быть готовы к вооружённому конфликту в любой момент. Он призвал ещё больше усиливать коллективную оборону военного блока.

14 мая посол России в Братиславе Игорь Братчиков сообщил, что Словакия модернизирует военные объекты под стандарты НАТО и не возражает против увеличения присутствия контингента на своей территории. Он отметил, что страна единовременно может принимать до 3 тыс. военнослужащих альянса, но это количество планируется увеличить.