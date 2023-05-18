Рим, 18 мая, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Италия до конца 2023 года направит 3,4 тысячи своих военнослужащих на усиление восточного фланга НАТО, заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто, сообщает газета Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

Об этом глава ведомства рассказал на совместном заседании комиссий по обороне и международным делам обеих палат парламента страны. Кроме того, по его словам, Италия задействует для осуществления этой миссии 600 боевых средств, пять морских и около 30 воздушных единиц.

Крозетто уточнил, что министерство планирует разместить в Балтийском море корабль, обладающий «возможностями противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО)». Чиновник добавил, что задействование такого судна позволит «укрепить защиту воздушного пространства Польши и евроатлантического региона».

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая глава военного комитета НАТО адмирал Вооружённых сил Нидерландов Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса должны быть готовы к вооружённому конфликту в любой момент. Он призвал ещё больше усиливать коллективную оборону военного блока.

14 мая посол России в Братиславе Игорь Братчиков сообщил, что Словакия модернизирует военные объекты под стандарты НАТО и не возражает против увеличения присутствия контингента на своей территории. Он отметил, что страна единовременно может принимать до 3 тыс. военнослужащих альянса, но это количество планируется увеличить.