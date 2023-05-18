Сан-Франциско, США, 18 мая, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Владельцы верифицированных аккаунтов с подпиской Twitter Blue теперь получили возможность загружать в своём микроблоге видеоролики длительностью до двух часов. Об этом 18 мая сообщил владелец Twitter американский бизнесмен Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Как уточнил Маск, пользователи, получившие «синюю галочку» верификации (Twitter Blue) теперь могут загружать на своё странице видеозаписи объёмом до 8 Гб. Длительность таких видео может составлять до двух часов.

В марте текущего года Маск сообщил, что функция платной верификации учётных записей под названием Twitter Blue стала доступна для пользователей по всему миру. Подписчик Twitter Blue получает синюю галочку, свидетельствующую о подлинности аккаунта. При этом Маск отметил, что вместе с синей галочкой пользователь получит доступ к дополнительным функциям: возможности отключить рекламу, размещать длинные видеозаписи, а также учётные записи с Twitter Blue получают преимущество при выдаче в поиске и в списке комментариев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино заняла пост генерального директора компании Twitter.