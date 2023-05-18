Вашингтон, 18 мая, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки заявило о намерении в 2024 году заключить контракт на производство истребителей шестого поколения. Об этом говорится в распространённом в четверг, 18 мая, заявлении.

U.S. Department of Defense F-22

«Next Generation Air Dominance является важным элементом семейства Air Dominance, представляющим собой прорыв в поколениях технологий по сравнению с F-22 [многоцелевой истребитель пятого поколения — ред.]», — заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

По его словам, истребитель шестого поколения будет обладать преимуществами в области выживаемости самолёта и его способности наносить удары.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ряд стран Европейского союза начали оказывать давление на Соединённые Штаты Америки в вопросе передачи Вооружённым силам Украины истребителей F-16. По данным Politico, европейские страны, в том числе Великобритания и Германия, начали масштабную кампанию в попытках склонить США к одобрению этого решения.