Москва, 19 мая, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Центр «Моспром» открыл приём заявок от столичных компаний на участие в международных выставках в странах Азии, на Ближнем Востоке и в СНГ. Выставки пройдут осенью 2023 года, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Выставки пройдут осенью 2023 года

«Благодаря международным выставкам московские производители расширяют географию поставок продукции и повышают узнаваемость столичных брендов за рубежом», — подчеркнул Овчинский. Он добавил, что на мероприятиях столичные компании получают возможность не только показать свои разработки, но и начать переговоры с потенциальными партнерами.

Выставки начнутся в сентябре 2023 года. В Саудовской Аравии запланирована международная выставка продуктов питания и напитков Foodex Saudi 2023, а в Казахстане — «Иннопром. Казахстан». В октябре пройдёт Вьетнамская международная промышленная ярмарка, где примут участие представители бизнеса Юго-Восточной Азии. На два мероприятия, которые пройдут в ноябре в Китае и Вьетнаме, приглашаются предприятия, которые производят продукты питания, напитки и оборудование для пищевой промышленности. В Египте запланирована Внутриафриканская торговая ярмарка, в которой примут участие компании промышленного сектора.

В прошлом году московские производители, которые ориентированы на экспорт, благодаря мероприятиям, организованным центром «Моспром», уже нашли себе новых партнеров на Ближнем Востоке, в Азии, Латинской Америке и Африке.