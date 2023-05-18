Вашингтон, 18 мая, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Повреждённую систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украине починили и вернули в строй. Об этом 18 мая заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Одна система Patriot была повреждена, сейчас её починили и полностью вернули к работе», — утверждает Сингх.

Как сообщало ИА Регнум, несколькими днями ранее Минобороны России объявило о том, что российские войска ударом «Кинжала» поразили в Киеве ЗРК Patriot. Военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский рассказал ИА Регнум, что уничтожению комплекса Patriot помогли уникальные возможности ракеты «Кинжал», а также тактика Вооружённых сил России по обнаружению систем ПВО Украины. Позже стало известно, что Patriot в Киеве уничтожили из воздушной засады с помощью самолёта МиГ-31К, который является носителем указанных гиперзвуковых ракет.

Позже Киев заявил, о якобы сбитых системой ПВО шести российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал». Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу опроверг это заявление, объяснив, что Вооруженные силы России не запускали такое количество «Кинжалов». Министр также подчеркнул, что количество этих «украинских перехватов» завышено в три раза. Кроме того, украинская сторона, по словам главы российского военного ведомства, ошибается и с типом ракет.

Кроме того, официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил 17 мая, что система противовоздушной обороны Patriot, удар по которой гиперзвуковыми ракетами нанесли российские войска, продолжает находиться на боевом дежурстве. При этом информацию о возможных повреждениях он уточнять не стал, как и предоставлять доказательства своего заявления.