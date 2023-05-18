Анкара, 18 мая, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Зерновая сделка предусматривает выполнения требований России. Об этом заявил украинский посол в Турции Василий Боднар, сообщило 18 мая РИА Новости

Mfa.gov.ua Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар

«В самом соглашении не предусмотрено удовлетворение никаких требований России», — сказал он.

По мнению Бондара, вопросы, которые поднимает Россия, такие как работа аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и снятие санкций с экспортёров зерна и удобрений, и обслуживающих их банков, ещё находятся в стадии обсуждения.

Бондар считает, что зерновая сделка должна быть отдельным проектом.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поддержала предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлить зерновую сделку ещё на два месяца, так как этот период будет решающим. Глава российской дипломатии подчеркнул, что это не связано с политической ситуацией в Турции.

В то же время МИД РФ обнародовал заявление, что российские интересы в рамках зерновой сделки до сих пор не учитывают. В министерстве заявили, что 17 июля, Москва прекратит зерновую сделку, если ситуация не изменится.