Москва, 18 мая, 2023, 22:07 — ИА Регнум. Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» заключило соглашения о сотрудничестве в области детской и молодежной политики со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Об этом 18 мая сообщил председатель правления движения Григорий Гуров.

edu.gov.ru Первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»

«Вместе будем проводить образовательно-туристические поездки, двусторонние спортивные турниры и соревнования, поддерживать просветительские и образовательные онлайн мероприятия», — отметил Гуров.

Кроме «Движения первых» соглашение подписали представители десяти зарубежных организаций из семи стран: Сенегала, Азербайджана, Алжира, Марокко, Киргизии, Узбекистана и Индонезии.

Одним из пунктов соглашения стала договорённость об участии порядка 200 детей ОИС и России в молодёжном лагере на территории Татарстана. Первую смену планируют провести в Иннополисе в августе 2023 года. Для участников будет обязательным знание иностранного языка, чтобы общаться с детьми из других стран.

Отряды в лагере создадут таким образом, чтобы включить детей из разных стран. Вместе они будут создавать творческие номера и проекты. Иностранных гостей будут возить на экскурсии, чтобы знакомить с культурой России.

Кроме того, в школах стран-участниц соглашения осенью 2023 года организуют клубы дипломатии. К августу организаторы определят школы, участвующие в проекте.

«В течение девяти недель участники будут общаться во время двусторонних телемостов, выполнять творческие задания и участвовать в разных активностях», — отметили в «Движении первых».

Как сообщало ИА Регнум, в России в «Движение первых» открыло почти 300 отделений. Больше всего их в Тюменской и Ростовской областях и Республике Саха. Также есть отделения в новых регионах РФ.

В апреле в движении запустили проект «Хранители истории» по уходу за мемориалами и изучению их истории. Он стартовал с торжественной церемонии у Ржевского мемориала Советскому Солдату.