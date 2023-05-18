Горловка, ДНР, 18 мая, 2023, 21:42 — ИА Регнум. В результате ранений, полученных при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Горловка Донецкой народной республики, умер местный житель. Об этом 18 мая сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«К величайшему сожалению, один из раненых в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны [ВСУ] мирных граждан скончался. Светлая память», — написал Приходько.

Также мэр сообщил о двух раненых. Кроме того, в результате обстрела разрушено несколько домовладений.

Ранее ИА Регнум сообщило, что за 17 мая украинские войска обстреляли территорию ДНР 59 раз. На донецком направлении ВСУ совершили 34 обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибра 155 мм и 152 мм. На горловском направлении зафиксировано 14 обстрелов со стороны ВСУ из артиллерии калибра 152 мм. На ясиноватском направлении украинские войска совершили восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 155 мм и 152 мм. Три обстрела из РСЗО и артиллерии калибра 152 мм было зарегистрировано на волновахском направлении.

Всего военнослужащие ВСУ выпустили по ДНР 368 единиц различных боеприпасов. Под огнём оказались районы в девяти населенных пунктах ДНР: Горловке (Центрально-Городской, Никитовский районы), Яковлевке, Ясиноватой, Донецке (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевке (Червоногвардейский район), Александровке, Еленовке, Благодатном, Владимировке.

В результате обстрелов погибли пять мирных жителей в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 24 мирных жителя ДНР, в включая ребёнка 2009 года рождения.