Москва, 18 мая, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Режиссер Рустам Уразаев скончался 18 мая в Москве. Ему было 65 лет. О кончине деятеля кино, известного многими своим работами, в том числе сериалами «Глухарь», «Мент в законе», сообщил Telegram-канал 112.

Причиной смерти Рустама Уразаева стал рак в финальной стадии, написала «Российская газета». По данным издания, он боролся с болезнью долгое время, а в апреле «узбекский Ален Делон», как многие его называли, был госпитализирован в одну из клиник Москвы, однако спасти его врачам не удалось.

адр из видео с канала: BBC News Uzbek Рустам Уразаев

Советский, узбекский и российский режиссер, актёр театра и кино Рустам Уразаев родился 21 января 1958 года в Ташкенте. Его мать была русской, отец — узбек. В Узбекистане будущий режиссёр получил образование сначала на факультете дизайна и художественного оформления в художественном училище, затем на историческом факультете Ташкентского государственного университета. Он член союза кинематографистов России.

Первую роль в кино Уразаев получил в 1974 году. На его актёрском счету свыше 50 ролей в театре и кино, в том числе в таких, как «Глухарь», «След», «Меч», «Знахарь», «Псевдоним «Албанец», «Родина ждёт». На счету актёра работы на различных киностудиях в России, Средней Азии, Европе и на Кубе. Зрители и коллеги высоко оценили его режиссерские работы в кинофильмах «Мент в законе», «Паутина», «Красный поезд» и многих других.

О дате и месте похорон известного узбекского и российского режиссёра Рустама Уразаева в настоящее время не сообщается.