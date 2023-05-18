Лиссабон, 18 мая, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Лидеры стран, входящих в НАТО, во время саммита в Вильнюсе в июле 2023 года примут многолетнюю программу военной помощи Украине. Об этом 18 мая объявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Лиссабоне.

NATO Йенс Столтенберг

«На саммите в Вильнюсе страны альянса примут многолетнюю программу военной помощи Украине, направленную на обеспечение её полного перехода с доктрин и вооружений советского образца на западные», — сказал Столтенберг.

По его словам, второй темой саммита станет вопрос наращивания милитаризации стран, входящих в блок. Генсек НАТО ожидает, что лидеры договорятся принять положение, по которому затраты на оборону в размере 2% ВВП будут признаны минимальным показателем, а не целевым, как это сейчас.

Столтенберг также поприветствовал поставку крылатых ракет на Украину и планы по обучению украинских пилотов для полётов на самолётах натовского образца.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не примет никаких результатов саммита НАТО в Вильнюсе, кроме решения пригласить Украину в альянс. Он заявил, что не должно быть заявлений о «политике открытых дверей», которые делали раньше в НАТО.