Москва, 18 мая, 2023, 22:10 — ИА Регнум. Такое впечатление, что среди источников CNN в американских правительственных кругах появились пророссийски настроенные люди, иронически заметил военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал ИА Регнум публикацию на портале канала CNN, посвященную поражению американского комплекса Patriot в окрестностях Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Собеседник CNN в правительственных кругах Вашингтона назвал ракетные удары по Киеву плюсом для ВСУ.

«Массированные атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку Россия всё больше исчерпывает свои ограниченные запасы высокоточного оружия», — заявил собеседник телеканала.

Это заявление можно поместить в рубрику «вредные советы», заметил Кнутов.

«Причем такая позиция «информированных специалистов» высказывается не в первый раз. Выражают их непрофессиональные люди. Ракеты летят к определённым целям, уничтожение этих реальных целей снижает запас вооружений, техники, личного состава. Если какие-то комментаторы видят тут позитив для Киева, то они или непрофессиональны или — остается допустить, что они настроены пророссийски».

Кроме того, заметил Кнутов, западные СМИ также советуют Киеву экономить зенитные ракеты, уверяя, что у России закончится запас высокоточных вооружений — что также, мягко говоря, не логично.

«Экономия» зенитных ракет ничего не даёт. Какой смысл в покупке зенитного комплекса, если ты его не используешь, а он стоит и пропускает ракеты? Их поставили для того, чтобы они просто стояли и игнорировали ракетные удары? Дожидаться того, что закончатся ракетные удары — это всё равно, что сидеть и ждать того, как наши войска победят. Не могу критиковать такую позицию», — подчеркнул военный эксперт.

Российские военные с помощью крылатых ракет уничтожили значительные запасы иностранного вооружения на Украине. Об этом 18 мая сообщило Минобороны в официальном Telegram-канале. Ранее в оборонном ведомстве подтвердили, что 16 мая ВС России уничтожили с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» пять пусковых установок американского зенитного комплекса Patriot, а также радиолокационную станцию.

Как пояснил ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский, уничтожению российскими военными американского ЗРК Patriot в Киеве способствовали уникальные возможности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и тактика ВС России по обнаружению систем ПВО Украины.