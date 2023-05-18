Вашингтон, 18 мая, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Мощный взрыв, прогремевший ранее в Хмельницком, из-за чего в небо поднялся огненный шар, мог произойти на складе ВСУ, где хранили передовое вооружение, подготовленное для контрнаступления. Об этом заявил в своей статье обозреватель американского издания The War Zone Тайлер Роговей.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Он отметил, что по спутниковым снимкам видно что комплекс, который в ширину достигал 800 метров, почти полностью разрушен.

«Многочисленные разрушения и повреждения зданий произошли в этом районе из-за ударных волн от вторичных взрывов», — сделал заключение Роговей, изучив снимки.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 13 мая ВКС РФ в ходе удара в районе Хмельницкого уничтожили склад с боеприпасами, а также командно-наблюдательные пункты бригад противника.

При этом в Хмельницкой области нарастает паника, местные жители опасаются, что на взорванном складе были снаряды с обеднённым ураном. Росту таких настроений способствуют неоднозначные действия властей.