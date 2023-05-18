Киев, 18 мая, 2023, 20:32 — ИА Регнум. Численность бойцов Вооруженных сил России в Артёмовске Донецкой народной республики значительно усилилась. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Противник стянул в [Артёмовск] большую часть своих резервов и значительно усилил группировку», — написала Маляр в своём Telegram-канале.

По её словам, сейчас Вооруженные силы Украины контролируют юго-западную часть города.

Ранее ИА Регнум сообщило, что врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что перспектива полного освобождения города Артёмовска от украинских военных достаточно близка. Врио главы региона отметил, что штурмовые отряды в городе продвигаются вперёд в любое время суток, и уточнил, что ситуация на флангах укрепилась, хотя враг перебрасывает туда резервы. Однако Пушилин подчеркнул, что сказать, когда город полностью освободят от ВСУ, ещё сложно. Это зависит как от действий российских военных, так и от Вооруженных сил Украины.

Также Пушилин отметил, что ситуация на флангах в Артёмовске улучшается, их усиление дало эффект. На улучшение обстановки повлияли в частности бойцы Первого армейского корпуса.