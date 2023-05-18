Осло, 18 мая, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Для Норвегии вопрос возможных поставок Украине истребителей F-16 в настоящий момент не стоит на повестке дня. Об этом заявил норвежский Министр обороны Бьорн Арильд Грам на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Беном Уоллесом, трансляцию которой вёл телеканал Sky News.

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«Что касается F-16, это не стоит сейчас на повестке дня, я действительно не хочу строить догадки по поводу возможных будущих поставок», — сказал глава норвежского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США не позволяют проходить боевую подготовку украинским пилотам на истребителях F-16 европейских стран. Некоторые европейские страны готовы передать украинским властям истребители F-16, без одобрения американских властей сделать это невозможно, так как США являются страной-производителем самолётов.

При этом в Пентагоне заявили, что ведомство не накладывало запрет на возможную передачу ВСУ истребителей F-16 другими странами. В Минобороны отметили, что пока другие страны не приняли решение о таких поставках, так как сейчас на первом месте по приоритетности находятся системы противовоздушной обороны.