Авиньон, Франция, 18 мая, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Плакаты, изображающие президента Франции Эммануэля Макрона в образе Адольфа Гитлера, появились на улицах Авиньона в ночь с 17 на 18 мая, сообщила газета Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По меньшей мере тридцать таких плакатов разместили в городе. Изображение — копия граффити, сделанного в апреле в Авиньоне уличным художником Лекто. На нём французского лидера изобразили с чертами лица, похожими на фюрера. На рисунке также есть надпись 49.3, её разместили на изображении вместо усов. Это статья конституции, которую правительство Франции несколько раз использовало, в частности, для проведения пенсионной реформы.

Прокурор Авиньона Флоранс Галтье сообщил о начале расследования по факту публичного оскорбления президента и провокации к мятежу.

Местные власти назвали эту акцию «недопустимой» и призвали в соцсетях наказать как можно суровее тех, кто занимается такими кампаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле жители французского Гренобля, выступающие против пенсионной реформы, сожгли чучело президента Франции Эммануэля Макрона. Уточняется, что перед сожжением демонстранты избили манекен с фото Макрона железным прутом. Участники акции протеста скандировали антимакроновские лозунги: «Людовик XVI, мы обезглавили его, Макрон, мы собираемся повторить».

Принятая в парламенте Франции без голосования пенсионная реформа вызвала волну протестов. Премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась статьёй 49.3 конституции страны, чтобы провести этот законопроект, что стало причиной негодования французских депутатов, которые заявили о «конце демократии» в стране.

Эммануэль Макрон 15 апреля утвердил закон о пенсионной реформе во Франции, которая начнётся с осени 2023 года. 17 апреля он заявил, что французское общество «очевидно» не приняло эту реформу, и выразил сожаление по поводу того, что консенсус по инициативе «так и не был найден». Закон предполагает повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Подписание документа сопровождалось массовыми акциями протеста по всей стране.