Симферополь, 18 мая, 2023, 19:49 — ИА Регнум. В Симферопольском районе Крыма, где утром 18 мая в результате подрыва с рельсов сошли вагоны, восстановили техническое движение. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение», — написал глава региона.

Аксёнов заверил, что грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объеме к утру 19 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на железной дороге прогремел в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая в Симферопольском районе Крыма. В результате диверсии с путей сошли восемь вагонов с зерном.

По информации главы республики Сергея Аксёнова, в результате произошедшего никто не пострадал. Как заявили в пресс-службе Крымской железной дороги, причиной схода вагонов грузового поезда на перегоне Симферополь — Севастополь стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Перед взрывом очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал железнодорожные пути в месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов, а затем скрылся в лесу.

Подрыв путей под Симферополем привёл к повреждению до 150 метров железнодорожного полотна. Над восстановлением железнодорожного сообщения работают более десяти единиц техники.