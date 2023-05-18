На месте схода грузовых вагонов в Крыму восстановили техническое движение
Аксенов: на месте схода грузовых вагонов в Крыму восстановлено технического движение
Симферополь, 18 мая, 2023, 19:49 — ИА Регнум. В Симферопольском районе Крыма, где утром 18 мая в результате подрыва с рельсов сошли вагоны, восстановили техническое движение. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.
«На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение», — написал глава региона.
Аксёнов заверил, что грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объеме к утру 19 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на железной дороге прогремел в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая в Симферопольском районе Крыма. В результате диверсии с путей сошли восемь вагонов с зерном.
По информации главы республики Сергея Аксёнова, в результате произошедшего никто не пострадал. Как заявили в пресс-службе Крымской железной дороги, причиной схода вагонов грузового поезда на перегоне Симферополь — Севастополь стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
Перед взрывом очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал железнодорожные пути в месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов, а затем скрылся в лесу.
Подрыв путей под Симферополем привёл к повреждению до 150 метров железнодорожного полотна. Над восстановлением железнодорожного сообщения работают более десяти единиц техники.